Zwei Neuzugänge

Sascha Stöck (l.) und Bernd Kohlmeier

RR Team verstärkt seine Führungsmannschaft. Zum 2. Januar 2018 hat Sascha Stöck die Niederlassungsleitung am neuen Produktionsstandort Eifel übernommen und bilde das Bindeglied zur Geschäftsführung, teilte der Branchendienstleister für Reifen, Räder und Zubehör in Laubach mit. Außerdem verantwortet Bernd Kohlmeier seit Jahresbeginn den Bereich Qualitätsmanagement bei RR Team. Er arbeitet den Angaben zufolge seit 35 Jahren in der Automotive-Branche, davon war er 28 Jahre in verantwortlicher Funktion in der Entwicklung des Reifenherstellers Bridgestone tätig. (rp)

