Mit Live-Trainings will Schrader das Üben mit RDKS-Sensoren an die Gegebenheiten im Werkstattalltag anpassen und auch technische Veränderungen berücksichtigen. ¬ mehr

Der Onlineshop für Reifen, Autoteile und -zubehör will Händlern mit dem mobilen Zugriff auf das Sortiment die Beratung ihrer Kunden erleichtern. ¬ mehr

Aus Sicht des Deutschen Kfz-Gewerbes besteht für Innungsbetriebe keine Notwendigkeit zur Teilnahme an Verfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen. Die branchenspezifischen Kfz-Schiedsstellen funktionieren gut. ¬ mehr

In diesem Jahr ist es wieder soweit: Unter dem Motto "eigenständig – stark – zuversichtlich" trifft sich am 1. März 2017 das Kfz-Gewerbe zum "Automobilen Aschermittwoch" in Abensberg.¬ mehr