New Mexico verklagt den Zulieferer Takata und 15 Autobauer wegen defekter Airbags. Die Unternehmen hätten die Risiken der mangelhaften Airbags gekannt und falsch dargestellt. ¬ mehr

Die Probleme mit den Takata-Airbags sorgen weiterhin für eine hohe Rückrufquote in der Autoindustrie. Auch in den kommenden Jahren müssen Autofahrer mit vielen der ungeliebten Nachbesserungs-Aktionen rechnen – vor allem im IT-Bereich. ¬ mehr

Das Kabinett beschloss am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der die rechtliche Gleichstellung von Computern und menschlichen Autofahrern vorsieht. ¬ mehr

Am Dienstag hat der Autozulieferer seine vorläufigen Jahreszahlen bekannt gegeben. Demnach will das Unternehmen seinen Umsatz in 2017 um bis zu fünf Prozent steigern.¬ mehr