Zuwachs zum Jahresstart

Orio Managing Director Jan-Philipp Schuhmacher und Carat-Chef Thomas Vollmar (v. l.)

Zum 1. Januar 2018 tritt die Orio Deutschland GmbH der Teile-Kooperation Carat bei und wird zugleich ad-Cargo-Kommanditist. Der Ersatzteilespezialist hat dann Zugriff auf die gesamte Produktpalette mit mehr als 120.000 Artikelreferenzen des ad-Cargo-Lagers, teilte Carat am Dienstag mit.

Damit verfüge Orio ab 2018 über ein umfangreiches Ersatzteilprogramm. Die Belieferung der Kunden erfolge aus dem Orio-Regionallager bei Frankfurt/Main sowie über die ad-Cargo-Logistik. "Die heute geschlossene Kooperation mit Carat/ad-Cargo markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer dynamischen Unternehmensentwicklung. Mit dem deutlich erweiterten Produktangebot wird es uns gelingen, den Bedarf unserer Kunden künftig noch besser abzudecken", erklärte Orio Managing Director Jan-Philipp Schuhmacher.

Offenes Versorgungslager

Das 2009 eröffnete Logistikzentrum ad-Cargo in Castrop-Rauxel gilt als Herzstück der Carat-Logistik. Im Verbund mit Versorgungsgroßhändlern in Sindelfingen, Essen und Hannover stelle Carat damit die Untertagversorgung der Werkstätten mit Teilen sicher.

Am 20. Mai 2017 sprachen sich auf der Carat-Gesellschafter-Versammlung über 90 Prozent für eine Öffnung des eigenen Versorgungslager Ad-Cargo für alle interessierten mittelständischen Teilehändler aus. Dabei sei es laut Carat keine Voraussetzung, dass diese Teilehändler Carat-Kooperationspartner sind oder einer anderen Handels-Kooperation angehören bzw. ohne Bindung sind. Interessierte Teilehändler könnten wählen, ob sie sich nur als "Kunden", als beteiligte "ad-Cargo-Gesellschafter" oder als "Carat-Gesellschafter" von ad-Cargo versorgen lassen. Für alle drei Stufen stünden unterschiedliche Konditions- und Rückvergütungsmodelle zur Verfügung. Je nach Status erhielten die Händler unterschiedliche Einkaufskonditionen.

Das weltweit agierende Handelsunternehmen Orio mit Hauptsitz in Schweden ging aus dem ehemaligen Automobilhersteller Saab bzw. dessen Handelstochter Saab Automobile Parts hervor. Die Umbenennung in Orio erfolgte Ende 2013. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Kfz-Ersatzteilen und Zubehör aller Fabrikate für den freien Markt. (asp)

Weitere Hintergründe und Informationen zum ad-CARGO-Lager finden Sie hier.

