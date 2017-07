¬ Carcamp-Studie

Wie gut sind Werkstätten bei Zukunftsthemen aufgestellt?

Am 8. September 2017 lädt der ZDK zum 6. Mannheimer Carcamp (Bild aus 2016).

Das Deutsche Kfz-Gewerbe (ZDK) befragt Werkstätten und Autohäuser zur Zukunft der Branche. Über einen Fragebogen unter www.kfzgewerbe.de will der Verband gemeinsam mit BBE Automotive herausfinden, welche Rolle Zukunftsthemen schon heute in den Unternehmen spielen und mit welchen Chancen und Herausforderungen sie sich künftig konfrontiert sehen.

Bei der Studie "Kfz-Gewerbe 2020 plus" geht es unter anderem darum, ob die Branche neue Geschäftsmodelle entwickeln muss und wie die Reise hin zum Mobilitätsdienstleister aussehen kann. Auf Basis der Antworten erhalten die Teilnehmer am Ende der Befragung eine kostenfreie individuelle Auswertung mit Übersichten und Grafiken für ihren Betrieb sowie eine Einschätzung, wie gut das eigene Unternehmen im Branchenvergleich in Fragen der Digitalisierung, Kommunikation und Mitarbeiterqualifizierung aufgestellt ist.

Die Gesamtstudie will der ZDK beim dem 6. Mannheimer Carcamp am 8. September 2017 vorstellen. Die Anmeldung erfolgt unter www.carcamp.de. Die kostenfreie Veranstaltung kommt ohne vorher festgelegte Agenda und Referenten aus, die Teilnehmer bestimmen die Themen der Workshops spontan vor Ort. (asp)

