Werbas und Partslife kooperieren

In der Werkstatt fallen eine Reihe an Abfällen an.

In Zusammenarbeit mit zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben koordiniert Partslife jetzt flächendeckend bei über 11.000 Werkstätten die Abholung und Entsorgung von Werkstattabfällen jeglicher Art. Das erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung. Wenn Werkstätten teilnehmen möchten dann müssen diese eine "Anfallstellenbestätigung" ausgefüllt und unterschrieben an Partslife zurückschicken. Anschließend erfolgt die Kontaktaufnahme mit dem entsprechenden Entsorger.

Werbas fungiert dabei als Partner, der mit Hilfe von Datenlieferung das gemeinsame System unterstützt. Durch die Zusammenarbeit erfolge die Zuordnung komplett automatisiert und still im Hintergrund, hieß es. (asp)

