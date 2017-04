¬ Filtertechnologie

Wasser-Abscheidung aus Dieselkraftstoff

Der Dieselfilter steht bei UFI im Fokus während der Autopromotec 2017.

UFI Filters, ein weltweit führendes Unternehmen in der Fluidfiltertechnologie, wird in diesem Jahr auf der Autopromotec (Bologna, 24. - 28. Mai 2017) die jüngsten Entwicklungen aller Filter-Produktfamilien für Pkw und schwere Nutzfahrzeuge präsentieren. Die Messe ist für das Unternehmen die Gelegenheit, das 20-jährige Jubiläum der Entwicklung seiner DFM (Deep Filtration Media) zu feiern.

Diese Technologie, die in den Innovationszentren des Unternehmens entstanden ist, werde ständig weiterentwickelt, sowohl in Bezug auf die Struktur als auch hinsichtlich des Materials. So sei DFM bis heute die optimale Lösung für die Wasserabscheidung, wie die vielen OE-Systeme beweisen, in denen sie zur Anwendung komme, hieß es.

"Ich bin außerordentlich stolz auf dieses wichtige Jubiläum von DFM und darauf, es in diesem renommierten Rahmen feiern zu können. Diese Technologie ist beispielhaft für unsere Unternehmensphilosophie, stets zukunftsorientiert zu sein und Lösungen zu entwickeln, die echte Innovationen in der Erstausstattung darstellen. Diese werden - in extrem kurzer Zeit - auch unseren Aftermarket- Kunden zur Verfügung gestellt, denen wir dadurch exklusive Produkte mit hohem Mehrwert bieten", erklärt Luca Betti, Business Unit Director UFI Group Aftermarket. (asp)

