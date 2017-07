¬ 11.Serviceberater-Wettbewerb

Vorsprung durch Wissen

Die 20 Finalisten konnten ihr Wissen in den Disziplinen Technik und Betriebswirtschaft unter Beweis stellen.

Beim zweijährigen Serviceberater-Wettbewerb von Carat haben Serviceprofis aus Deutschland die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmer traten in den Disziplinen Betriebswirtschaft und Technik an. Den ersten Platz im Bereich Technik belegte Christian Hansel (W. Möller aus Hagen). Bei der Betriebswirtschaft punktete Michael Dittmar (Dittmar u. Stachowiak GmbH aus Bochum).

Dem Finale im Berufsbildungszentrum Arnsberg waren verschiedene Fragebogen-Runden vorausgegangen, die zuvor im Selbststudium absolviert werden mussten. Nur die Besten aus beiden Schwerpunktthemen konnten sich auf den Weg zum direkten Kräftemessen machen. Insgesamt 20 Profis kamen ins Sauerland und beschäftigten sich an drei Tagen mit den Themen Hybridsysteme, Bankgespräch und digitaler Verkaufsraum. Dabei gilt es, sich in beiden Service-Feldern auszukennen. Technikaffine Kaufleute und kaufmännisch begabte Techniker können bei diesem Wettbewerb punkten. Gewinnen kann am Ende der, der wirklich im gesamten Kfz-Betrieb zu Hause ist.

Neben spannenden Schulungen ist das Finale des Carat-Serviceberater-Wettbewerbs für die Teilnehmer auch immer eine gern genutzte Möglichkeit für den Austausch mit anderen Werkstätten. Und so werden die zahlreichen Preise beinahe zur Nebensache, wenn am Ende der spannenden Finaltage die Sieger gekürt werden. Partner der Carat waren bei dieser Veranstaltung das BBZ Arnsberg, AVL Ditest und Zülch Consulting. (asp)

