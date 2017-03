¬ Auswuchtwelt

Vertriebsnetz in Europa erweitert

Thomas Zink, Auswuchtwelt und Marcel Kohl, Rotyre, kooperieren und erweitern so ihr Vertriebsnetz in Europa.

Seit Mitte 2016 kooperieren die Firma Auswuchtwelt und die Firma Rotyre aus Luxemburg, um deren Kunden eine breite Produktpalette zu bieten. Rotyre gehört mit über 40.000 verschiedenen Reifenartikeln und 8.000 unterschiedlichen Felgenartikeln den größten in der Benelux. Das Unternehmen beliefert in der Benelux sowie in Frankreich mehr als 1.000 Händler mit Reifen und Felgen. Die Vertriebszentrale ist in Luxemburg unter Leitung von Marcel Kohl. Weitere Niederlassungen gibt es in Belgien, Holland und Frankreich.

Die Firma Auswuchtwelt liefert exklusiv alle Verbrauchsmaterialien wie Gewichte und Ventile. Im Bereich RDKS werden Sensoren sowie Programmiergeräte angeboten, weiterhin gehören diverse Artikel im Bereich Werkstattausrüstung zum Sortiment. Thomas Zink, Vertriebsleiter bei Auswuchtwelt, führt auch Schulungen und Workshops durch, einen Webshop gibt es auch.

Mittlerseile beliefert Auswuchtwelt Kunden rund um den Erdball. Allein in Europa zählen in mehr als 20 Ländern Reifenwerkstätten und Kfz-Werkstätten zum Kundenkreis. Selbst nach China und in die USA werden Produkte geliefert. www.auswuchtwelt.de (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Auswuchtwelt)