¬ Halbjahresbilanz

Valeo steigert Umsatz

Umsatzsteigerung bei Valeo im ersten Halbjahr 2017.

Valeo hat laut Mitteilung seinen Auftragseingang (ohne Valeo Siemens eAutomotive) erneut auf 14,9 Milliarden Euro (plus 16 Prozent) im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Umsatz wuchs demnach um 9,5 Milliarden Euro (plus 16 Prozent). Der Umsatz des Zulieferers liege damit fünf Prozent über dem Branchendurchschnitt, hieß es. Deutsche Autobauer seien weiterhin führende Kunden. 48 Prozent der Produktion im Erstausrüstungsgeschäft stamme aus Europa - davon 32 Prozent aus Westeuropa.

Der deutliche Anstieg der Auftragseingänge im ersten Halbjahr sei durch innovative Produkte vorangetrieben worden (42 Prozent aller Neuaufträge). Hinzu komme ein Anstieg der weltweiten Automobilproduktion. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 wurde die Automobilproduktion um drei Prozent gesteigert. Nach einem starken Wachstum im ersten Quartal (Steigerung um sechs Prozent) stagnierte die Automobilproduktion im zweiten Quartal, bedingt durch ungünstige Kalendereffekte in einigen Regionen.

Über den Gesamtzeitraum wurde das Wachstum der Automobilproduktion gefördert durch die weitere Expansion in Asien (plus vier Prozent), insbesondere in China (plus drei Prozent) und Japan (plus sieben Prozent) sowie durch einen Aufschwung der Produktion in Südamerika (plus 18 Prozent). In Europa und Nordamerika expandierte die Automobilproduktion geringfügig um ein Prozent im ersten Halbjahr. (asp)

