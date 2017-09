¬ Liqui Moly

Umsatzrekord im August

Additiv-Abfüllung bei Liqui Moly.

Im August 2017 konnte Liqui Moly einen Umsatzrekord von 50 Millionen Euro vermelden. Das gab der Schmierstoffspezialist heute bekannt. Dies bedeute beinahe zehn Millionen Euro mehr Umsatz verglichen zum Vorjahreszeitraum und 20 Prozent Wachstum, hieß es

In den für die Branche klassisch starken Jahreszeiten Frühjahr und Herbst hätte Liqui-Moly-Chef Ernst Prost mit einem neuen Spitzenwert gerechnet, aber nicht im für gewöhnlich ruhigeren Sommer. Von knapp 800 Mitarbeitern war fast ein Viertel im Urlaub. "Wir sprechen hier nicht einfach von mehr Umsatz, sondern von deutlich mehr Arbeit und Leistung. Schließlich mussten Extraaufträge und zusätzliche Bestellungen erfasst, produziert, kommissioniert und verladen werden", so Prost. Nun ist man in Ulm auf den Herbst gespannt. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Liqui Moly)