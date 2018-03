¬ Autohandel

TÜV SÜD ehrt beste Imagevideos

Patrick Fruth, Leiter Division Auto Service TÜV SÜD

TÜV SÜD hat zum zweiten Mal die besten Imagevideos im deutschen Fahrzeughandel ausgezeichnet. Anlässlich des puls Automobilkongresses 2018 ehrte Patrick Fruth, Leiter der Division Auto Service, am Mittwoch in Hersbruck die drei Preisträger.

Platz eins geht in diesem Jahr an das Starnberger Autohaus Michael Schmidt. Der BMW-/Mini-Händler setzt in seinem Unternehmensfilm gekonnt auf die Verbindung von Kunden- und Arbeitgeberattraktivität. Das Motto des kreativen Clips: "Lust hier zu starten?"

Hinter den Oberbayern landen bei der bundesweiten Branchenstudie zwei Kfz-Betriebe aus Paderborn. Besonders originell ist der Beitrag des markenunabhängigen Händlers Krenz: Darin mutieren ein Seat Ibiza, ein BMW X3 und ein Alfa Romeo Mito zu typischen Charakteren ihrer Herkunftsländer. Mit Humor werden die jeweiligen Eigenarten auf die Schippe genommen, das sorgt für Aufmerksamkeit beim Betrachter. Die wichtigste Aussage kommt zum Schluss: "Wir Autos sind schon sehr speziell, aber es gibt einen, der versteht uns alle, und dem wir alle vertrauen: Autohaus und Werkstatt Krenz."

Im Gegensatz dazu kommt das Imagevideo des drittplatzierten Autohauses Vollmari recht konventionell daher. Der Mazda-Händler präsentiert in 1:35 Minuten sein komplettes Leistungsportfolio: vom Neu- und Gebrauchtwagenangebot über Finanzdienstleistungen und Reifenservice bis hin zu Karosserie-Instandsetzung und Smart-Repair. Überzeugend ist vor allem die Wertigkeit – Bild, Ton und Musik besitzen TV-Niveau.

Best of 500.000 Youtube-Treffer

Die sogenannte "Cannes Rolle" im Automobilhandel hatte TÜV SÜD 2017 zusammen mit puls Marktforschung ins Leben gerufen (wir berichteten). Erneut konzentrierten sich die Initiatoren für ihre Recherchen auf die Videoplattform Youtube. Zunächst suchten sie mit dem Keyword "Autohaus" nach passenden Bewegtbild-Inhalten. Anschließend wurde die Liste von über 500.000 Treffern durch weitere Parameter eingegrenzt.

Schließlich legten die Nürnberger Marktforscher die 40 relevantesten Videos 2.000 Autokäufern im "puls-Videocheck" vor. Diese bewerteten die Clips anschließend nach unterschiedlichen Kriterien (unter anderem Unterhaltungswert, Weiterempfehlung und Aktivierung zum Autohaus-Besuch). (rp)

Die Top-3-Filme sehen Desktop-Nutzer hier ...

1. Autohaus Michael Schmidt 2. Krenz Autohaus und Werkstatt 3. Autohaus Vollmari

Copyright © 1999 - 2018 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Juliane Schleicher/AUTOHAUS)