Testsieger sind Topseller

Qualität spielt beim Online-Reifenkauf eine große Rolle.

Die Reifenhändler-Preis-Suchmaschine Reifen-vor-Ort hat rund 6.000 angeschlossene Reifenhändler, Werkstätten und Autohäuser überprüft, welche Winterreifen in der bisherigen Saison 2017 bei deutschen Autofahren am meisten gekauft wurden. Untersucht wurden neun Topseller in den drei meistgefragten Reifengrößen 205/55 R16, 195/65 R15 und 225/45 R17.

Demnach dominiert in der Größe 205/55 R16 der hochpreisige Qualitätsreifen WinterContact von Conti. Platz zwei belegt der etwas günstigere Dunlop Wintersport 5, der preislich gleichauf liegt mit dem Vector 4 von Goodyear auf Platz drei.

In der Dimension 195/65 R15 hatte der höchstpreisige Conti die Nase vorn, gefolgt vom etwas günstigeren Winter i*cept von Hankook. Der drittplatzierte Reifen Krisalp HP3 von Kleber gehört preislich eher zu den Leichtgewichten, erzielte aber beim ADAC-Winterreifentest eine gute Note.

Auch in der größeren Reifendimension 225/45 R17 finden sich bekannte Namen. Ganz vorne liegt der teurere Conti, auf Platz zwei landet der günstigere Dunlop Wintersport. Überraschenderweise landete mit dem Cross Climate von Michelin ein Ganzjahresreifen auf dem dritten Platz.

Die Auswertung zeige, dass Autofahrer gerne Testsieger kaufen und auf Qualität setzen, somit auch auf Performance und Sicherheit. Ebenfalls sei eine Tendenz zum bewussten Käufer absehbar - also eine Abwägung zwischen günstigen Winterreifen und guten Testnoten. Leistungsschwache Billigreifen würde sich in den Charts nicht finden, hieß es. (asp)

