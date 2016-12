¬ Hebetechnik

Spanische Alternative

Auswuchtwelt hat jetzt die Produkte der spanischen Firma Astra ins Sortiment aufgenommen.

Das Unternehmen Auswuchtwelt Ltd. & Co. KG hat jetzt die Produkte der spanischen Firma Astra ins Sortiment aufgenommen. Astra stellt seit 1979 Kfz-Ausrüstung her, darunter Lackierkabinen, Schweißgeräte, Richtbänke und Hebetechnik. Die Produkte werden eigenen Angaben nach in über 25 Länder exportiert. In Deutschland ist der in Gomringen ansässige Werkstattausrüster Auswuchtwelt exklusiver Vertriebspartner. Thomas Zink, Geschäftsführer der Auswuchtwelt, ist überzeugt von der "robusten Technik" und den "breiten Einsatzmöglichkeiten" der spanischen Astra-Produkte.

Die Astra Minilift AE100.1 etwa ist eine mobile Scherenhebebühne (siehe Foto), die sich für nahezu alle Arbeiten rund um das Fahrzeug eigne. Sie komme vor allem im Reifenservice, im Kfz-Service oder im Karosseriebau zum Einsatz. Durch den speziellen Gummibelag sollen Fahrzeuge langsam durch Druckluft angehoben werden. Dabei ist die Bühne für Fahrzeuge mit einem maximalen Gewicht von bis zu 3,2 Tonnen geeignet, so der Hersteller. Mit nur rund 110 Kilo Eigengewicht lässt sich die Minilift auch als mobile ­Hebebühne nutzen.

Die Variante Minilift AE100.Low hingegen wurde speziell für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit konzipiert. Dank der niedrigen Bauhöhe und der optional erhältlichen Fahrzeugrampen sei ein bequemes Arbeiten auch bei diesen Fahrzeugen möglich. Durch die montierten Rollen ist die Minilift AE100.Low zudem fahrbar. www.auswuchtwelt.de (asp)

asp hat über viele weitere Produkte berichtet. Klicken Sie doch mal rein!

Copyright © 1999 - 2016 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Auswuchtwelt)