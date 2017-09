¬ asp & ClassiC-Day

Schnell Tickets für die IAA sichern

Der asp & ClassiC-Day findet am 19. und 20. September auf dem TÜV SÜD-Stand statt.

TÜV SÜD und asp AUTO SERVICE PRAXIS laden am 19. und 20. September 2017 zum "asp & ClassiC-Day" ein. Am TÜV SÜD-Stand in Halle 8/D04 dreht sich dann alles um aktuelle Werkstatt-Themen, die die Branche derzeit besonders bewegen.

Informiert wird vor allem zu Scheinwerfereinstellgeräten und Bremsenprüfständen. Denn ab dem 01.01.2018 müssen Plätze zur Scheinwerfereinstellung im Rahmen der HU höheren Anforderungen entsprechen, sonst kann die Hauptuntersuchung in dem Betrieb nicht mehr durchgeführt werden.

Zudem präsentiert asp-Chefredakteur Dietmar Winkler die spannenden Ergebnisse einer Studie zur Zukunft der Serviceannahme im digitalen Zeitalter. Die Studie wurde von asp in Kooperation mit der Schwesterzeitschrift AUTOHAUS und dem IT-Consulting-Unternehmen NTT Data erstellt.

Außerdem stellt TÜV SÜD das aktuelle ClassiC Barometer vor, das vor allem für Werkstätten interessant ist, die den Bereich Classic als Geschäftsbereich bereits bedienen oder sich dafür interessieren, in das Thema einzusteigen. Im Rahmen des ClassiC Barometers hat TÜV SÜD Kunden gefragt, was sie von ihrer Werkstatt ­erwarten, welche Qualitätsansprüche sie haben und welche Gründe für den Besuch einer markengebundenen Werkstatt oder einer freien Werkstatt sprechen. "Es geht im ClassiC Barometer um die Bedürfnisse der Zielgruppe in puncto Service, Restaurierung und Reparatur", erklärt Lars Kammerer, Leiter Marketing ­TÜV SÜD Auto Service.

So kommen Sie an die Karten

asp-Leser haben die Möglichkeit, sich ihr IAA-Ticket zu ­sichern und am asp & ClassiC-Day teilzunehmen. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort "IAA" an autoservicepraxis@springer.com, die ersten 100 Einsender erhalten ein Tagesticket für die Messe. Viel Erfolg! (asp)

