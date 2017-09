¬ Top-Themen asp 09/2017

Schadenmanagement, IAA-Vorschau, Diagnose-Technik, Gebrauchtwagen-Geschäft

In der Unfallreparatur ist der Kostendruck für Werkstätten besonders hoch.

Heute erscheint die druckfrische September-Ausgabe der Zeitschrift asp AUTO SERVICE PRAXIS. Diese Ausgabe können Sie selbstverständlich auch online als E-Paper lesen. Enthalten sind unter anderem diese Themen:

Titelthema Schadenmanagement: Der Kostendruck der Kfz-Versicherer schlägt sich auf das Geschäft der Reparaturbetriebe nieder. Rechnungskürzungen, weniger Service und niedrige Verrechnungssätze machen Werkstätten das Leben schwer. asp zeigt, worauf es in der Unfallreparatur ankommt und wie sich Werkstätten professionell aufstellen.

Automobiltechnik: Mit dem Themenschwerpunkt Digitalisierung will sich die IAA als Innovationsmesse positionieren – mit neuesten Entwicklungen bei Automatisierung, Elektromobilität und Mobilitätsdienstleistungen. Lesen Sie, was Hersteller und Zulieferer in Frankfurt zeigen.

Werkstatttechnik: Mit Carespia will Großhändler Matthies freien Werkstätten ein effektives Tool zur Kundenbindung an die Hand geben. Die neue Dongle-Lösung basiert auf der Remote Vehicle Data Plattform (RVD) von Continental.

Betriebspraxis: Autohäuser, die ihr Gebrauchtwagengeschäft professionalisieren wollen, finden Unterstützung bei den Experten von TÜV SÜD. Operativ oder beratend – die Dienstleistungspalette ist breit gefächert.

Bitte beachten Sie auch die Beilage asp-Spezial CARAT anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der erfolgreichen Teilehandelskooperation.

Hier geht es direkt zum E-Paper und zum Spezial: http://digital.autoservicepraxis.de/autoservicepraxis092017/

Sie haben Interesse an einem Miniabo? Diese und zwei weitere Ausgaben können Sie sich für € 22,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. lesen und Prämie sichern. Das Abonnement endet automatisch. Eine Kündigung ist nicht nötig. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: phanuwatnandee/stock.adobe.com)