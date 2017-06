¬ Reifenhandel

Pneumobil expandiert in NRW

Frank Sommerfeldt (l.) und Christian Mühlhäuser

Die Pneumobil Reifen und Kfz-Technik GmbH bleibt auf Wachstumskurs. Die deutsche Pirelli-Tochter übernimmt zum 1. Juli 2017 das operative Geschäft von Reifen Schäfer in Köln-Ehrenfeld. Über die Details der Transaktion vereinbarten die Unternehmen Stillschweigen. "Mit dem neuen Standort erhöhen wir unsere Markenpräsenz in Nordrhein-Westfalen und gewinnen vor allem ein erfolgreiches und professionelles Team, das optimal zur Premiumausrichtung von Pneumobil passt", sagte Geschäftsführer Christian Mühlhäuser in Breuberg.

Reifen Schäfer agiert seit über 50 Jahren als qualifizierter Reifenfachbetrieb im Markt. In dieser Zeit baute es vor allem eine hohe Fachkompetenz im Leasing- und Flottengeschäft auf. Neben dem Reifenhandel betreiben die Domstädter auch eine Kfz-Meisterwerkstatt. Der bisherige Inhaber Frank Sommerfeldt werde weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen, hieß es.

Pneumobil betreibt ein bundesweites Netzwerk von rund 80 Filialen und beschäftigt über 500 Mitarbeiter. Die Niederlassungen des Reifen- und Servicespezialisten befinden sich hauptsächlich in wirtschaftlich starken Regionen wie Hamburg, dem Ruhrgebiet, Frankfurt, Stuttgart und Bayern. (rp)

