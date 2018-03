¬ Vermarktung von Gebrauchträdern

Orbix kooperiert mit BCA

Jürgen Benzinger (l.) und Jonas Ramnek: Orbix nutzt BCA in Zukunft als externe Händler-Versteigerungsplattform.

Orbix baut sein Kooperationsgeschäft weiter aus. Die junge Internetplattform arbeitet ab sofort mit dem Auto-Auktionshaus BCA zusammen. Über den Anbieter werde künftig eine große Auswahl an gebrauchten Radsätzen, Rädern und Reifen exklusiv an Händler versteigert, sagte Orbix-CEO Jürgen Benzinger am Dienstag in München. "Artikel, die nach einem vorher definierten Zeitraum nicht über orbix.de vermarktet wurden, kommen dann bei BCA unter den Hammer."

Beide Partner versprechen sich von der Zusammenarbeit einen Synergieeffekt, der die jeweiligen Marktpositionen und Kundenkreise erweitern soll. BCA steuert Radsätze seiner Kunden zukünftig im ersten Schritt nur noch über orbix.de an. Im zweiten Schritt werden die vom Endkunden nicht abgenommenen Bestände von Orbix über BCA an den B2B-Handel versteigert. "Die einzelnen Radsätze werden auf der BCA-Plattform in dynamischen Online-Auktionen sowie zu Händlerfestpreisen angeboten", so Benzinger.

Laut BCA Deutschland-Chef Jonas Ramnek bietet die neue Kooperation "in erster Linie einen Mehrwert für die Kunden". Einfache Prozesse auf beiden Seiten würden eine schnelle Transaktion der gebrauchten Räder, Reifen und Felgen ermöglichen. (rp)

