¬ Techno Classica 2017

Oldtimer-Weltmesse in Essen startet

Die Techno Classica kommt wieder nach Essen.

Die Techno Classica lockt vom 5. bis 9. April 2017 wieder Fans klassischer Kraftfahrzeuge auf das Gelände der Messe Essen. In diesem Jahr zeigen 1.250 Aussteller rund 2.500 Oldtimer von mehr als 20 Marken. Die Organisatoren erwarten rund 200.000 Besucher.

Im Mittelpunkt der 29. Auflage steht der Grand Prix von Monaco 1957. Zu sehen sind unter anderem das Siegerauto, der Maserati 250F von Juan Manuel Fangio, ein Ferrari 801 und ein Cooper Climax T43. Zweites großes Thema der Messe ist die Elektromobilität. In einer Sonderschau ist die Geschichte des Antriebs nachvollziehbar, der bereits in Fahrzeugen des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte.

Fachleute und Fans bringt in diesem Jahr wieder der Oldtimer-Kongress des Deutschen Kfz-Gewerbe (ZDK) zusammen. Die vierte Ausgabe steht unter dem Motto "Hobby und Geschäft", die Referenten informieren unter anderem über die Fachkräftesicherung in der Werkstatt, die Weiterbildung zum Servicespezialisten "Old- und Youngtimer" und die Renditechancen im Klassiker-Verkauf. Aktuelle Vorträge zum Rechtsthema Originalität, zur Lacktechnologie sowie zur Einbruchprävention runden die ZDK-Veranstaltung ab.

Darüber hinaus ist eine Vielfalt an Klassik-Clubs, Top-Restauratoren, Ersatzteilhändlern, Accessoires- Verkäufern, Uhren- und Technik-Händlern, Künstlern und Galeristen, Verlagen und nicht zuletzt Automodell-Anbietern vor Ort. Geöffnet ist die Messe am Starttag (5. April) von 14 bis 20 Uhr, an den folgenden vier Tagen zwischen 9 und 18 Uhr. Lediglich am Freitag schließen die Tore erst um 19 Uhr. Die Eintrittspreise für Erwachsene betragen 40 Euro für den Eröffnungstag, danach 22 Euro. Kinder zwischen acht und 14 Jahren zahlen elf Euro, jüngere haben freien Eintritt. (sp-x/rp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Messe Essen)