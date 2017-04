¬ Stahlgruber

Neues Verkaufshaus in Darmstadt

Das neue Stahlgruber Verkaufshaus in der Röntgenstraße 3 in Darmstadt öffnet am 10. April 2017.

Mit der Eröffnung des 67. Stahlgruber Verkaufshauses am 10. April 2017 in Darmstadt baut der Werkstattausrüster sein Vertriebsnetz weiter aus. Für die Kunden verbessere sich die Warenverfügbarkeit noch einmal deutlich, insbesondere bei Produkten für den Sofortbedarf, hieß es in der Mitteilung.

Das Team in Darmstadt besteht aus 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Auszubildende im Bereich Lagerlogistik werden noch gesucht. Auf rund 2.200 Quadratmetern befinden sich Büro- und Schulungsräume sowie das Warenlager. Auf 1.300 Regalmetern sollen künftig 25.000 unterschiedliche Artikel ständig verfügbar sein. (asp)

