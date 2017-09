¬ Petronas

Neuer Head of Cluster

Bart Janssen ist seit dem 1. September Head of Cluster, DACH, Benelux und Russia bei Petronas.

Am 1. September dieses Jahres trat Bart Janssen seine neue Position als Head of Cluster, DACH, Benelux und Russia bei Petronas Lubricants International (PLI) an. Er übernimmt die Aufgaben von Armin Bolch, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch laut einer heutigen Unternehmensmitteilung verlässt.

Nach seinem Master in Ökonomie und operationeller Forschung arbeitete Janssen als weltweit erster Strategieberater an der Universität Tilburg (Holland), 2017 wechselte er zu Delta Partners in Dubai. 2010 gründete er das Technologie-Start-up "Front-Flip" in den USA.

Janssen ist für die weitere Expansion von PLI verantwortlich. "Mit Bart Janssen konnten wir einen erfahrenen und langjährigen Mitarbeiter für diese verantwortungsvolle Position gewinnen. DACH, Benelux und Russia sind wichtige Märkte für PLI und wir sind überzeugt, dass Bart unsere Marktanteile hier weiter ausbauen wird", so Alessandro Orsini, Regional Head of Europe, an den Janssen künftig direkt berichtet. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Petronas)