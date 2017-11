¬ Petronas

Mohamed Boudrahim ist neuer Vertriebschef

Mohamed Boudrahim ist neuer Vertriebschef bei Petronas.

Mohamed Boudrahim hat am 2. Oktober 2017 seine Tätigkeit als Vertriebschef bei Petronas Lubricants International (PLI) aufgenommen. Wie der Schmierstoffspezialist am Freitag bekannt gab, soll der Diplom-Wirtschaftsingenieur die Marktanteile in Deutschland und Österreich weiter ausbauen.

Boudrahims Aufgabe bestehe maßgeblich darin, das zweistufige Vertriebskonzept weiter voranzutreiben. Dabei gehe es zum einen um den Ausbau des Vertragspartnergeschäftes mit Autobauern. Andererseits soll das Geschäft mit den Distributoren und Mineralgroßhändlern gestärkt und das Konzept für freie Werkstätten "Brandes Workshops" forciert werden.

Boudrahim war zuvor bei Feilo Sylvana als Vertriebsleiter für Süddeutschland tätig. "Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung. Es ist zwar ein neues Metier für mich, doch die Vertriebsmechanismen sind doch die gleichen. Die hohe Qualität der Petronas-Produkte spricht für sich, doch Geschäfte werden mit Menschen gemacht. Daher stehen für mich ein tragfähiges Beziehungsmanagement und Zuverlässigkeit an oberster Stelle", so Boudrahim. (asp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Petronas)