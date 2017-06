¬ Carat-Gruppe

Hohe Auszeichnung für Liqui Moly

Seit 40 Jahren sind Ernst Prost (rechts) und sein Vetriebsleiter Günter Hiermaier in der Automotive-Branche zuhause. Die Hälfte dieses Zeitraums haben sie mit der Carat-Gruppe bestritten.

Außergewöhnliche Ehrung für Liqui Moly: Die Carat-Unternehmensgruppe hat den Schmierstoffspezialisten in Madrid laut eigener Meldung zum besten Lieferanten in der 20-jährigen Geschichte des Händlerverbundes gekürt. Für Liqui Moly-Geschäftsführer Ernst Prost eine besondere Ehre, da zu den Lieferanten der Carat-Gruppe auch Weltkonzerne wie Bosch, ZF, Mann-Filter oder Hella gehören. "Wenn wir als mittelständisches Unternehmen unter allen Lieferanten herausragen, freut es mich über die Maßen und bestätigt mich in unserem all die Jahre gefahrenen Kurs", so Prost.

Seit 40 Jahren sind Prost und Liqui Moly-Vertriebsleiter Günter Hiermaier in der Automotive-Branche zuhause. "Die Hälfte dieses Zeitraums haben wir mit der Carat-Gruppe bestritten. Eine lange Zeit für eine Beziehung. In einer Ehe wird das 20-Jährige als Porzellanhochzeit gefeiert", blickt der Liqui Moly-Chef zurück. Gefeiert wie gefeilscht wurde in dieser Zeit und das Porzellan blieb heil. "Aus dieser Geschäftsbeziehung zu den Carat-Gesellschaftern sind Freundschaften entstanden, die man wie wertvolles Porzellan hegen und pflegen muss. Das haben wir getan", so Prost, der den Preis stellvertretend für seine rund 800 Mitarbeiter entgegennahm.

Carat-Geschäftsführer Thomas Vollmar lobte die Zusammenarbeit mit dem Preisträger: "Die Mitarbeiter von Liqui Moly haben eine Serviceorientierung, die vielen Unternehmen zum Vorbild gereicht. Von diesem Arbeiten mit Herzblut profitieren wir als Kunde und das schon seit zwei Jahrzehnten. Sie haben sich den Preis mehr als verdient." Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Professionalität, Leidenschaft und Fleiß kennzeichnen den Schmierstoffspezialisten in Vollmars Augen.

Die Carat-Gruppe mit Sitz in Mannheim setzt sich aus 140 Gesellschaftern zusammen. Mit 490 Verkaufsstellen erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,2 Mrd. Euro. Als Einkaufs- und Händlerverbund bietet Carat Leistungen unter anderem in den Bereichen Einkauf, Logistik, Teiledaten und Marketing. Sie ist eine wichtige Größe und Stütze des freien Teilehandels und der freien Werkstätten. (asp)

