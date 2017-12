¬ Würth-Kalender 2018

Heiße Girls in kalten Tagen

Heiße Girls in kühlen Tagen: Der Würth-Kalender 2018.

Der Werkstattausrüster Würth hat auch für kommendes Jahr seinen traditionellen Werkstattkalender aufgelegt. Der Fotograf Stephan Würth fotografierte die Models Daniela Lopez, Alyssa Miller und Hannah Ferguson auf den Bahamas. Das Shooting zeigt Momentaufnahmen am Strand, im Wasser im Januar 2017.

Würth begann im Jahr 2000 an der "Art Institute of Fort Lauderdale" Fotografie zu studieren. Seitdem zierten zahlreiche seiner Fotos die internationalen Ausgaben von Vogue, New York Times, Porter Magazine, GQ, Playboy, Esquire, Galore Magazine, Treats Magazine und Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Die aktuelle Ausgabe 2018 mit 13 Seiten und 13 Motiven im Format 49 x 64 cm gibt es für 25 Euro auf http://modelkalender.wiwshop.com/. Auf dieser Seite kommen übrigens nicht nur Frauen auf ihre Kosten. (asp)

Einblicke gibt es in unserer Bildergalerie.

Viele weitere Kalender finden Sie hier: http://www.autoservicepraxis.de/themenspecials/auto-kalender-905089.html

BILDERGALERIE

