¬ "The Tire Cologne"

Haweka kündigt zwei Premieren an

Haweka zeigt seine Neuheiten auf "The Tire Cologne" in Halle 8.1, Stand E029/D028.

© Foto: Haweka

Der Werkstatt-Spezialist Haweka zeigt auf der Messe "The Tire Cologne", die erstmals vom 29. Mai bis 01. Juni 2018 in Köln stattfindet, einige neue Produkte. Im Fokus steht laut Mitteilung die neue Wuchtmaschine B 1200. Diese Pkw-Radwuchtmaschine zeichne sich durch eine berührungslose Dateneingabe durch eine Abtastung mittels Laser und Sonar in Kombination mit einer Höhenschlagmessung aus.

Die besonderen Leistungsmerkmale der wdk-zertifizierten Montiermaschine Jet Smart 3 seien das patentierte Verriegelungssystem "SmartLock" sowie das QXPlus-System, das eine Demontage mit als auch ohne Montierenden erlaube. Interessierte finden Haweka in Halle 8.1, Stand E029/D028. (tm)

