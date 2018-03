¬ Marderabwehr

Funktionscheck angebracht

Mit dem Frühjahrscheck in der Werkstatt sollte auch der Marderschutz überprüft werden.

Einige Autofahrer haben sich zum Marderschutz Hochspannungsgeräte in ihrem Fahrzeug verbauen lassen. Eine über den Winter ermüdete Batterie kann mitunter nicht mehr genug Leistung bieten, sodass der Marder wieder zubeißen kann. Viele Werkstätten bieten einen entsprechenden Check im Rahmen des Frühjahrschecks an, rät die Firma Marder Stop & Go Norbert Schaub.

Das Unternehmen bietet laut Mitteilung einige Lösungen zur Marderabwehr an - wie Duftabwehr, Ultraschallabwehr, Hochspannungsabwehr oder mechanischen Schutz. Neu im Sortiment sind Hochspannungs-Ultraschallgeräte, die eine einfache Montage in nur wenigen Minuten mittels Schneidklemmtechnik, ohne Schrauben, möglich machen soll. Das Modell Stop & Go 8 Plus-Minus SKT arbeite zudem bordnetzunabhängig, hieß es. www.stop-go.de (tm)

