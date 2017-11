¬ Retro Classics

Erstmals in Köln

Toyota ist auf der ersten Retro Classics Cologne mit dem "Buschtaxi" Land Cruiser vertreten.

Die Schwesterveranstaltung der weltgrößten Oldtimer-Messe, der Stuttgarter Retro Classics, öffnet in diesem Jahr erstmals ihre Pforten in Köln. Fans und Sammler dürfen sich noch bis zum 26. November auf ein breites Angebot an Oldtimern, Youngtimern, NEO CLASSICS, Raritäten und Teilen freuen. Abgerundet wird das Programm durch Sonderschauen sowie durch ein interessantes Rahmenprogramm.

Aussteller präsentieren auf rund 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die Anfänge des Automobils bis hin zur Schwelle visionärer Mobilitätskonzepte. Weitere Informationen unter http://www.retro-classics-cologne.de. (asp)

