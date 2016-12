¬ Aftersales

Erfolgreiche Automechanika in Shanghai

5.730 nationale und internationale Aussteller präsentierten den über 110.000 Besuchern ihre Produkte und Dienstleistungen.

Anfang Dezember ist die Automechanika Shanghai, die größte Aftersales-Fachmesse auf dem asiatischen Kontinent für Autoteile, Zubehör, Ausrüstung und Dienstleistungen im neuen National Exhibition and Convention Center in Puxi, Shanghai zu Ende gegangen. Jahr um Jahr feiert die Automechanika Shanghai neue Rekorde. Michael Johannes, Vizepräsident und Brandmanager Automechanika, Messe Frankfurt, berichtete mit Stolz über die außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte der Automechanika Shanghai und kündete die neue Automechanika Ho Chi Minh City in Vietnam im März 2017 an.

5.730 nationale und internationale Aussteller präsentierten den über 110.000 Besuchern ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Teile/Komponenten, Reparatur/Wartung, Zubehör/Tuning sowie den neuen Bereichen "E-Mobility, New Energy und Connectivity" auf der "One-Stop"-Fachmesse. Ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um den Altersales-Bereich und der Premium-Buyers Club, der speziell auf die Bedürfnisse der Einkäufer abgestimmt ist, unterstützen die Fachbesucher während ihres Messebesuchs. Der zeitgleiche Kongress "Connected Mobility Roadshow Shanghai" rundete mit hervorragenden Fachvorträgen auch die zukünftige "Mobilitäts"-Entwicklung ab. (wab)

