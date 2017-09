¬ Abgasuntersuchung

Endrohrmessung wird Pflicht

Ab dem 1. Januar 2018 ist die Endrohrmessung bei allen Fahrzeugen verpflichtend.

Ab dem 1. Januar 2018 wird die Endrohrmessung bei allen Fahrzeugen Pflicht. Das hat der Bundesrat am Freitag beschlossen. Die schärferen Regelungen waren durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur auf den Weg gebracht worden.

"Mit der Endrohrmessung können wir künftig sicherer erkennen, wenn bei einem Auto die Abgasreinigung nicht ordnungsgemäß funktioniert", erklärte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Das betreffe sowohl Defekte als auch bewusste Manipulationen.

ZDK-Präsident Jürgen Karpinski lobte die Entscheidung der Länderkammer: "Wir haben uns aktiv für diese Modernisierung der Abgasuntersuchung eingesetzt und begrüßen ausdrücklich das positive Votum des Bundesrates. Die verpflichtende Endrohrmessung dient dem aktiven Umweltschutz und gibt insbesondere den Autofahrern ein Stück mehr Sicherheit." Als nächster Schritt sollte aus Sicht des Verbands die Hardware-Nachrüstung der Euro 5-Diesel kommen.

Bislang galt im Rahmen der AU ein zweistufiges Verfahren: Wurde beim Auslesen der On-Board-Diagnose kein Fehler entdeckt, konnte auf die Endrohrmessung verzichtet werden. Das ist nun in der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung geändert worden. Nach Angaben des ZDK werden in Deutschland jährlich rund 24 Millionen Abgasuntersuchungen durchgeführt.

Vorerst wohl keine NOx-Messung am Endrohr bei der AU

Hintergrund für die Wiedereinführung der generellen Sondenmessung sind nicht zuletzt auch die Erfahrungen aus den aktuellen Abgas-Skandalen, die die Grenzen der elektronischen Kontrolle aufgezeigt haben. Mit einer NOx-Messung am Endrohr im Rahmen der AU ist jedoch vorerst nicht zu rechnen. Stickoxide entstehen in Motoren vor allem unter Volllast, was auf dem HU-Prüfstand nur schwer zu simulieren ist. Gemessen werden daher vor allem der Kohlenmonoxid- und Rußgehalt.

Die Diskussion um eine Renaissance der Endrohrmessung ist im Kern jedoch älter als der Dieselskandal. Sie wird auf EU-Ebene seit ihrer Abschaffung für neuere Autos Mitte 2006 immer wieder diskutiert. Zu den Befürwortern zählen neben Werkstattausrüstern auch die Prüforganisationen. Gegner wie etwa Automobilclubs befürchten höhere Kosten für Autofahrer und halten die Pläne für Geldmacherei. Der Aufwand für den einzelnen Kunden dürfte sich aber in Grenzen halten, Experten rechnen mit einem einstelligen bis niedrig zweistelligen Eurobetrag. (asp/sp-x)

