¬ Nutzfahrzeug-Werkstattkonzepte

Ein Herz für schwere Jungs

Die CARAT Werkstattkonzepte ad truckdrive und TRUCK SERVICE­­ – DIE PROFI-WERKSTATT bieten das Rüstzeug für den wettbewerbsfähigen Nutzfahrzeugbetrieb.

Ein Blick auf Deutschlands Straßen zeigt es deutlich: Sie werden immer mehr. Begünstigt durch die Rahmenbedingungen von der Globalisierung bis hinunter zur rasant steigenden Zahl der Internet-Kunden wächst die Menge der Nutzfahrzeuge in Deutschland kontinuierlich, egal ob Kleintransporter oder Sattelzug. Doch unabhängig vom Verlauf der Wirtschaft ist der Nutzfahrzeugmarkt von wachsenden Ansprüchen an die Reparaturbetriebe gekennzeichnet. Verlängerte ­Wartungsintervalle bringen weniger Werkstattauslastung, hinzu kommt immer kompliziertere Technik, die umfangreiche ­technische Informationen verlangt. Ein starker Partner wie CARAT bietet den angeschlossenen Betrieben wirkungsvolle Unterstützung im Nfz-Servicegeschäft und wirbt mit Leistungen zur Steigerung der Werkstattauslastung.

Aller Anfang ist schwer

Die CARAT Gruppe wollte schon bei der Gründung gemeinsame Heimat für sehr heterogene Unternehmen sein. Das war und ist laut CARAT Geschäftsführer ­Thomas Vollmar nicht immer leicht (siehe Interview S. 4), sorgt aber für intensive und fruchtbare Diskussionen unter den beteiligten Unternehmern. Daraus ­erwächst eine vielschichtige und wettbewerbsfähige Gruppe, die am Markt erfolgreich bestehen kann, ist Thomas Vollmar überzeugt.

Der Bereich Nutzfahrzeuge war schon in den Anfangsjahren wichtig, spielte ­zunächst aber eine eher untergeordnete Rolle. Im Nutzfahrzeug-Service ist aufgrund der Typenvielfalt schon die Teileidentifikation eine echte Herausforderung. Vor allem die Teileverfügbarkeit muss jederzeit gewährleistet sein. Ein großer Meilenstein in Sachen Nfz-­Kompetenz war die Lageraufnahme des Sortimentes der WABCO Fahrzeugsysteme in 2009. Darauf folgten später unter anderem die Lageraufnahmen Knorr-Bremse, Haldex, SAF, ContiTech Luftfedern und 2016 die Aufnahme des Sortiments der BPW Bergische Achsen KG. Die CARAT Partner im Nutzfahrzeug-Service können damit auf ein annähernd komplettes Sortiment für Nutzfahrzeuge zurückgreifen.

Das Erfolgsrezept

Mit Blick auf unterstützende Werkstattkonzepte liefert CARAT mit dem Premium­konzept, ad truckdrive, sowie mit einem Einsteigerkonzept, TRUCK SERVICE – DIE PROFI-WERKSTATT, für alle Nfz-Werkstätten die notwendigen Werkzeuge für den Arbeitsalltag in einem immer schärfer werdenden Wettbewerb. Die Leistungen decken ein breites Spektrum ab, das über die Bereitstellung der notwendigen Reparaturinformationen hinausgeht und auch die Bereiche Neukundengewinnung, Kundenbindung, Flotten- und Auftragssteuerung sowie den professionellen Marktauftritt bespielt. Im Detail bedeutet das diverse Marketing- und Werbeaktionen, die Möglichkeit, ein breites Angebot an Weiterbildungen wahrzunehmen sowie Kooperationen mit namhaften Dienstleistern, die es den Werkstätten ermöglichen, zusätzliche Serviceleistungen anzubieten.

Kontinuierliche Entwicklung

Anfang 2016 startete der Relaunch der bereits bekannten und etablierten Werkstattkonzepte ad truckdrive sowie TRUCK SERVICE – DIE PROFI-WERKSTATT. Mit zusätzlichen Leistungsangeboten sowie der Überarbeitung altbekannter Services bietet sich für Bestands- sowie auch für Neukunden ein breites Feld an Unterstützungen, die den täglichen Wettbewerb erleichtern sollen.

So steht die überarbeitete Version des ad truckdrive Partner-Extranets bei der Bewältigung des Arbeitsalltags unterstützend zur Seite. Eine noch klarere Struktur und neue Funktionen sind die Kernelemente der Neuauflage. Im Bereich Online-Marketing stand auch der Außen­auftritt des Konzeptes ad truckdrive im Fokus. Mit der Ausarbeitung eines neuen, modernen Designs bietet die ad truck­drive­-­Homepage potenziellen Werkstattkunden einen Überblick über die Philosophie, die Leistungen sowie die Standorte der ad truckdrive Partner inklusive kurzem Firmenprofil.

Vorteil Netzwerk

Wichtige Neuerung im Bereich des Flottenmanagements und der Gewinnung gewerblicher Kunden: Alle CARAT Nfz-Werkstätten können sich jetzt als Kartenakzeptanz-Stelle der Fuel & Service Card der carmobility GmbH listen lassen. Dank der neuen Kooperation bietet das die Möglichkeit, Teil eines Flottensteuerungsnetzwerkes zu werden und über die Fuel & Service Card provisionsfrei Werkstattservices und Reparaturleistungen ­abzurechnen. Werkstätten können zudem potenzielle Kartennutzer vorschlagen. Das Netz soll europaweit und flächendeckend nach und nach ausgerollt werden.

Angebotserweiterung

Den CARAT Werkstätten steht zudem frei, ihr Leistungsspektrum um eine Mobilitätsgarantie bis 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und eine Antriebsstranggarantie ab 7,5 Tonnen zu erweitern. ­Damit konnte das Angebot mit einem bereits angebundenen Dienstleister, der Europ Assistance Versicherungs AG, für den Nfz-Bereich ergänzt werden.

Überdies ergab sich im Bereich der ­Finanzierungsmöglichkeiten mit dem ­Kooperationspartner Santander Consumer Bank eine Erweiterung: Finanzierungsangebote für die Weitergabe an gewerbliche Kunden. Zudem wurden die Zinskonditionen für ad truckdrive sowie ad-AUTO DIENST Partner an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst. Auch der professionelle Markenauftritt der ad truckdrive Werkstätten steht im Mittelpunkt des ­Relaunches. Mit ver­schiedenen, individualisierbaren Materialien stehen im Premiumsegment der Nfz-Werkstattkonzepte unkompliziert und schnell personalisierte Printmedien zur einheitlichen Kundenansprache zur Verfügung. Eine Imagebroschüre, Anzeigenvorlagen sowie ein UVV Aufkleber stehen momentan zur Auswahl.

Sportlich informieren

Ganz nach dem Motto "Technik. Turbo. Tradition" ist auch die regelmäßige ­Präsenz auf dem internationalen Truck-Grand-Prix am Nürburgring für Gesellschafter und ihre Kunden immer wieder ein Highlight. Das 2.000 Quadratmeter große Zelt ist eine der beliebtesten Anlaufstellen während der Rennveranstaltung. Mehr als 4.000 Kunden der CARAT Großhändler und Konzeptpartner informieren sich vor Ort über aktuelle Highlights, Neuheiten und Dienstleistungen von mehr als 30 vor Ort ausstellenden ­In­dustriepartnern. Damit wird der Truck-Grand-Prix für alle Besucher immer ­wieder zu einer kleinen, aber sehr konzen­trierten Messe rund um das Thema ­Nutzfahrzeuge.

Dieter Väthröder

Meilensteine

1997: Gründung CARAT Unternehmensgruppe aus den drei Handelsgruppen ad ­AUGROS, drive Verbund und TS-Union



1998: Das truckdrive-Symposium etabliert sich als jährliches Event für Lieferanten und ­Gesellschafter



1999: Erster gemeinsamer Auftritt der Gründungsgesellschafter als CARAT Gruppe auf dem Truck-Grand-Prix am Nürburgring

2001: Einführung des Werkstattkonzeptes "ad truckdrive"

2002: 25 Partner haben sich ad truckdrive angeschlossen

2003: Gründung der ad-CARGO zur sicheren Warenversorgung der Gesellschafter

2006: Einführung des Basis-Werkstattkonzeptes TRUCK SERVICE – DIE PROFI-WERKSTATT

2009: Eröffnung zentraler Logistikstandort ­Castrop-Rauxel der ad-CARGO

2009: Lageraufnahme des Sortiments der ­WABCO Fahrzeugsysteme, es folgten ­Lageraufnahmen von Knorr-Bremse, ­Haldex, SAF, ContiTech Luftfedern

2016: Lageraufnahme des Sortiments von BPW Bergische Achsen KG

2017: 195 Partner nutzen die Nfz-Werkstatt­konzepte von CARAT

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: CARAT)