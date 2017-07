¬ Fahrzeugtechnik

Chiptechnik gegen Tachobetrug

Solche Chips mit Hardware-Secure-Modulen könnten als systematischer Schutz gegen Tachobetrug dienen.

Im Rahmen der EG-Typengenehmigung ist vorgeschrieben, dass in neue Fahrzeugmodelle ab September 2017 Chips mit Hardware-Secure-Modellen verbaut werden. Diese Technik soll gegen Tachobetrug eingesetzt werden, erklärte der ADAC am Donnerstag.

Laut Ermittlungen der Polizei wird bei einem Drittel der Gebrauchtwagen der Kilometerstand nach unten "gedreht". Dieser Betrug führt im Durchschnitt zu einem um 3.000 Euro höheren Preis beim Verkauf eines Pkw. Pro Jahr werden nach Schätzungen der Polizei allein in Deutschland rund zwei Millionen Autos manipuliert.

Der Autoclub fordert nun, dass die neue Maßnahme von den Herstellern umgesetzt und im Rahmen der Typgenehmigung überprüft wird. Ein solcher Schutz könne von neutraler Stelle bestätigt werden, etwa per Common-Criteria-Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. (AH)

