¬ Hohe Servicequalität

Auszeichnung für DMS

Ralf Koeppe: "große Motivation für unser Team und unsere angeschlossenen Werkstattpartner"

DMS-Deutschland zählt zu den Schadendienstleistern mit der höchsten Servicequalität. Das hat eine neue Studie der Unternehmen Hnw Consulting und Service Value ergeben. Die Oberhausener Schadenregulierungsspezialist hatte in diesem Jahr erstmals an dem bundesweiten Rating teilgenommen.

"Wir sind stolz, (…) mit dem 'grünen Siegel' als 'Servicestarker Schadendienstleister' ausgezeichnet geworden zu sein", sagte Marketing- und Vertriebsleiter Ralf Koeppe laut einer Mitteilung. "Diese Bestätigung und Wertschätzung unserer Arbeit ist eine große Motivation für unser Team und unsere angeschlossenen Werkstattpartner, weiter den Erfolg der DMS mitzugestalten."

DMS ist seit 2003 im Schadenmanagement für Versicherungen und gewerbliche Flotten sowie Leasinggesellschaften aktiv. Aktuell betreut das Unternehmen 1.950 Werkstattpartner, von denen 1.570 herstellergebunden tätig sind. (rp)

