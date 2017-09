¬ Diebstahlstatistik 2016

Auf diese Autos fahren Langfinger ab

Der GDV hat neue Zahlen zum Autoklau vorgelegt.

Porsche "erfreut" sich bei Dieben wachsender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 405 Modelle der Marke gestohlen, 2015 waren es noch 221. Das zeigt unter anderem die Diebstahlstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Damit klettert die Porsche-Quote von 1,2 auf 2,0 entwendete Autos pro 1.000 kaskoversicherter Fahrzeuge, vier Mal häufiger als der Durchschnitt. Lediglich Modelle von Land Rover werden noch öfter geklaut (2,1 pro 1.000).

Generell stehen weiterhin vor allem teure SUV und Geländewagen hoch im Kurs der Diebe. Zu den am häufigsten gestohlenen Autos zählen Toyota Land Cruiser, Audi Q7, Range Rover sowie BMW X5 und X6. Bei Porsche fällt der Cayenne 4.2 TDI am häufigsten in die Hände der Kriminellen. Das meistgeklaute Auto, das nicht zum SUV-Segment gehört, ist der BMW 5er.

Insgesamt wurden den deutschen Versicherern im vergangenen Jahr exakt 18.227 Autodiebstähle gemeldet, was einem wirtschaftlichen Schaden von rund 300 Millionen Euro verursacht hat. Das entspricht einem Anstieg von drei Prozent im Vergleich zu 2015.

Dabei wuchs die Zahl der Diebstähle in Berlin mit einem Plus von acht Prozent am stärksten, während aus Niedersachsen 19 Prozent weniger Fälle gemeldet wurden. Grundsätzlich werden in den Städten mehr Autos geklaut als auf dem Land, Berlin führt die Statistik mit 3,8 pro 1.000 versicherter Fahrzeuge an. In Bayern (0,1) gab es die wenigsten Diebstähle. Der Bundesdurchschnitt lag 2016 bei 0,5 pro 1.000 versicherter Pkw. Oder anders gesagt: Von 2.000 kaskoversicherten Autos wird in einem Kalenderjahr durchschnittlich eines gestohlen. (sp-x)

Weitere Ergebnisse finden Sie in den Tabellen unten zum Download. Noch mehr Zahlen bietet der GDV auf diesen Webseiten:

>> Diebstahlstatistiken nach Bundesländern

>> Deutschlandkarte: So häufig klauen Diebe in den einzelnen Regionen

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Fotolia / Dan Race)