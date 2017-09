¬ Umtauschprämie bei Jaguar und Land Rover

Auch für alte Benziner gibt es Geld

Jaguar bietet nun eine Umweltprämie an.

Auch Jaguar und Land Rover bietet Neuwagenkunden nun bei Verschrottung eines alten Autos eine Umweltprämie an – sie gilt sowohl für Diesel als auch für Benziner. Bei beiden Marken gibt es bis Jahresende unabhängig vom gewählten Neuwagen 3.600 Euro Rabatt. Voraussetzung ist, wie bei den Wettbewerbern, dass das Altauto eine Abgaseinstufung zwischen Euro 1 und Euro 4 besitzt. Die Prämie kann auch mit Finanzierungs- und Leasingangeboten gekoppelt werden.

Ursprünglich waren die Umweltprämienaktionen der Autohersteller dazu gedacht, alte Diesel aus dem Verkehr zu ziehen, um die Luftqualität in den Innenstädten zu verbessern. Die Maßnahme war zuvor auf dem sogenannten Dieselgipfel von den deutschen Herstellern angekündigt worden. Mittlerweile bieten neben vielen deutschen Marken auch zahlreiche Importmarken ähnliche Rabattmodelle an. Mit individuellen Regeln: So variiert die Höhe der Prämie. Und nicht immer ist eine Verschrottung nötig. Jaguar Land Rover ist der erste Hersteller, der den Bonus offiziell auch für alte Benziner auslobt. (sp-x)

