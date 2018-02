¬ Personalie

Arnd Martin verlässt FleetLogistics

Die Wege von FleetLogistics International und Arnd K. Martin trennen sich. Der langjährige Geschäftsführer verlässt zum 1. März 2018 das Unternehmen. Einen direkten Nachfolger gibt es nicht. Die Position werde im Rahmen einer Umstrukturierung und Verschlankung der Führungsstruktur nicht neu besetzt, teilte die Fuhrpark-Tochter von TÜV SÜD am Dienstag mit. Vor seiner Tätigkeit bei dem Prüfkonzern war er im Flottenmanagement von MAN und Mercedes-Benz tätig.

Bei FleetLogisitics hatte Martin seit 2013 das internationale Geschäft vorangetrieben. Dazu gehören in erster Linie die Länder Osteuropas und hier der Aufbau eines neuen zentralen internationalen Fleet Service Centers in Tschechien. Martin habe Flottendienstleistungen des TÜV SÜD "national und international mit großem Erfolg vermarktet", sagte Patrick Fruth, Leiter der Division Auto Service, auch mit Blick auf die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Wir danken Herrn Martin für sein Engagement."

Mit rund 200.000 betreuten Fahrzeugen gehört TÜV SÜD zu den größten unabhängigen Flottendienstleistern in Europa. (rp)

