¬ 10. AUTOHAUS Santander Classic-Rallye

Alpen-Romantik

Bergpanorama und Almidylle

Der Große Ahornboden ist nicht ohne Grund von den Tirolern zum schönsten Ort ihres Bundeslandes gewählt worden. Auch die 10. AUTOHAUS Santander Classic-Rallye machte hier Station, um Bergpanorama und Almidylle zu erleben: Eng und schmal schlängelt sich die Straße vorbei an 600 Jahre alten Ahornbäumen und reißenden Gebirgsbächen. Aber Vorsicht: Kühe auf vier Beinen haben hier Vorfahrt vor vier Rädern.

An zwei Tourtagen führte die Classic-Rallye durch das malerische Tirol. Am Freitag ging es insgesamt 250 Kilometer vom Interalpen Hotel Tyrol in Telfs zunächst Richtung Reutte. Die Strecke führte dann weiter durch das Ammergebirge über Oberau in die Zugspitzregion und Garmisch Partenkirchen und dann weiter ins Karwendelgebirge bevor es über das Werdenfelser Land zurückging. Am Samstag wartete zunächst ein Geschicklichkeitsparcours im Fahrsicherheitszentrum des ÖAMTC in Innsbruck auf die Teilnehmer, danach ging es durch das Sellraintal nach Oetz und über Imst wieder zurück nach Telfs.

Die Route hört sich entspannt an – wären da nicht die Details: Für verpasste Abfahrtszeiten gab es ebenso Strafpunkte wie für nicht gelöste Bilderfragen. Bei Geschicklichkeits- und Gleichmäßigkeitsprüfungen musste etwa eine bestimmte Strecke zwischen zwei Lichtschranken ohne eingelegten Gang möglichst nahe an einer vorgegebenen Zeit gerollt werden. Während am ersten Tour-Tag die Startreihenfolge nach Baujahr sortiert war, mussten am zweiten Tag die Teilnehmer extra früh aufstehen, die die meisten Strafpunkte gesammelt hatten: sie hatten nämlich das Vergnügen von 8.00 Uhr an das Feld anzuführen.

BILDERGALERIE

Im vergangenen Jahrzehnt ist die Classic ganz schön rumgekommen: In Österreich war die Tour schon drei Mal zu Gast: 2008 in der Region Großglockner, 2013 im mondänen Kitzbühel und die aktuelle Tour führte in die Tiroler Alpen rund um Telfs. Der Süden Deutschlands war vertreten mit dem Schwarzwald 2014 und der Gegend um das niederbayerische Passau 2016. Aber auch in nördlicheren Gefilden fühlte sich die Tour wohl, zum Beispiel bei der Mecklenburgischen Seenplatte 2011. Lust auf noch mehr Classic? Bitteschön: 2015 war die Tour vor Ort im Münsterland, 2009 in der Rhön und 2010 in Sachsen rund um Dresden.

Herzlicher Dank gilt den Sponsoren Auto1, Dekra, GGG-Anwälte, Kroschke, Loco-Soft sowie Petronas für die Unterstützung hinter vor und hinter den Kulissen. (AH)

Viele Impressionen gibt es in der Bildergalerie!

Weitere Infos zur Classic-Rallye finden Sie im AUTOHAUS Themenspecial und auf der AUTOHAUS-Fanseite bei Facebook!

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Jörg Schwieder/Hans Friedrich/AUTOHAUS)