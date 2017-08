¬ TyreSystem

Werben und kassieren

Wer Branchenkollegen weiterempfiehlt, kann 50 Euro verdienen.

Kunden, die die Großhandelsplattform TyreSystem für Reifen, Felgen und RDKS-Teile bis zum 30. September 2017 erfolgreich an Bekannte aus der Kfz-Branche weiterempfehlen, werden belohnt. Laut Mitteilung gewährt das schwäbische Unternehmen für jede erfolgreich abgeschlossene Erstbestellung unter www.tyresystem.de dem Werbenden eine Dankeschön-Gutschrift in Höhe von 50 Euro direkt aufs Bankkonto.

Voraussetzung ist, dass der Geworbene den Referenz-Code des Empfehlenden bei der Bestellung in das vorgesehene Feld einträgt, der gesamte Bestellprozess zu Ende geführt wird und keine Stornierung erfolgt. Auch der Geworbene selbst erhält eine Geldprämie von zehn Euro.

Und so funktioniert es: Alle Kunden erhalten einen persönlichen Referenz-Code per E-Mail, welcher beliebig vielen Personen schnell weitergeleitet werden kann. Um an der Empfehlungsaktion teilzunehmen, muss der geworbene Betrieb im Kfz-Handwerk (Reifenfachhändler, Kfz-Werkstatt oder Autohaus) im Vollerwerb tätig sein. Der Neukunde gehe mit seiner Registrierung keine weiteren Verpflichtungen oder vertragliche Bindungen ein, hieß es. Die Erstbestellung muss bis zum 30.09.2017 eingegangen sein. Die Auszahlung der Prämien erfolge laut Mitteilung direkt nach Zahlungseingang der Neukundenbestellung. (asp)

