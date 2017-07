¬ Social-Media-Kampagne

#wasmitautos gestartet

Ab heute können Kfz-Mechatroniker-Azubis bei der Social Media-Kampagne #wasmitautos mitmachen.

Die neue Social Media-Kampagne #wasmitautos sucht originelle Fotos der besten Kfz-Mechatroniker-Azubis. Diese können ein Bild ihres Lieblingswerkzeugs oder ihre Arbeitssituation auf Facebook oder Instagram vom 24. Juli bis 8. August 2017 hochladen und mit @wasmitautos und #wasmitautos markieren.

Der durch die "PS-Profis" bekannte Jean Pierre "JP" Kraemer begleitet und moderiert die Wettkämpfe. Ziel des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes ist es, über Kanäle wie Youtube, Instagram, Snapchat und Facebook die Reichweite zu erhöhen um jungen Menschen in der Berufsorientierung zu zeigen, wie spannend die Kfz-Branche ist.

Kraemer wählt Anfang August 16 junge Männer und Frauen aus, die dann Anfang September bei JP Performance in Dortmund zeigen können, was sie drauf haben. Die drei besten treten dann noch einmal beim Finale in Frankfurt auf der IAA Pkw am 18. September 2017 an. Auf dem Messestand der Initiative "Autoberufe – Mach Deinen Weg!" wird schließlich der Sieger in einem Live-Wettbewerb ermittelt.

Das bei der Aktion entstehende umfangreiche Bild- und Videomaterial wird in den sozialen Medien verbreitet und von den teilnehmenden Azubis, Betrieben und Freunden gepostet, geliked und geteilt. (asp)

