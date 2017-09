¬ Kfz-Gewerbe Bayern

Vetterl für Breitschwert

Der bisherige Vorstand begrüßte den Bayerischen Staatsminister Joachim Herrmann (v.l.n.r.): Hans Medele, Klaus Dieter Breitschwert, Joachim Herrmann, Albert Vetterl, Günter Friedl und – für die gastgebende Innung Regensburg – Obermeister Rudolf Angerer.

Die Delegierten des Kraftfahrzeuggewerbes Bayern haben am vergangenen Samstag (23. September 2017) auf der Landesverbandstagung in Neumarkt in einer nichtöffentlichen Sitzung Albert Vetterl zum neuen Präsidenten gewählt. Der 65-jährige Vizepräsident und Fachverbandsvorsitzende Handel übernimmt das Steuer von Klaus Dieter Breitschwert, der nach zwölf Jahren von dem Amt zurücktrat und ob seiner Verdienste einstimmig zum Ehrenpräsidenten des Landesverbandes ernannt wurde. Als Ehrengast der Veranstaltung referierte der Bayerische Staatsminister des Inneren, für Bau und Verkehr, Joachim Herrmann (CSU), über "Mobilität, Umwelt- und Verkehrspolitik in Bayern". (hb)

Impressionen der Mitgliederversammlung finden Sie in der Bildergalerie. Darin würdigt AUTOHAUS Herausgeber Prof. Hannes Brachat auch das große ehrenamtliche Wirken Breitschwerts.

