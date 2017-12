¬ Continental auf der CES 2018

Vernetzt und elektrisch

Continental zeigt auf der CES diverse Ideen zum (kabellosen) Laden von Elektroautos.

Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, die traditionsgemäß im Januar stattfindet, sind seit einigen Jahren auch die größten Player der Automobilindustrie vertreten, um mit neuen Technologien auf sich aufmerksam zu machen. Bei der nächsten Ausgabe der Messe zeigt Continental daher seine Ideen in der Wüstenstadt.

Zum Thema "Vernetzung" trägt Continental mit Infotainment-Algorithmen bei, die sich auf den Fahrer des Fahrzeugs einlassen und sich an ihn gewöhnen. Dabei merkt sich das System Vorlieben und Abneigungen des Fahrers. Für eine einfachere und sicherere Kommunikation mit dem Auto greift Continental außerdem auf die Sprachsteuerung von Amazons "Alexa" zurück, die Befehle empfangen und Dinge im Auto erklären soll.

Weniger kommunikativ und deutlich technischer geht es beim Continental "Allcharge" zu, einem System, das alle Ladesäulen, Anschlüsse, Stromarten und Spannungslagen zum Laden eines Elektroautos kompatibel machen soll. Außerdem arbeitet Continental an einem automatisierten und kabellosen Laden per Induktion. Zusammen mit einer automatischen Parkfunktion über dem Induktionsfeld soll der Ladevorgang so anwenderfreundlicher und einfacher werden.

Zum Thema Anwenderfreundlichkeit zeigt Continental auf der CES außerdem die Smartphone-Anwendung "City Navigationsapp". Diese ist für Android- sowie iOS-Geräte verfügbar und vereint Verkehrsinformationen mit einer einfachen Parkplatzsuche, Reservierungsmöglichkeiten für Restaurants sowie Ticket-Käufen für Konzerte oder andere Veranstaltungen. (sp-x)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Continental)