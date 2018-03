¬ MAHA

"Tuning" für den Leistungsprüfstand

Dank optional erhältlicher E-Motoren für den Leistungsprüfstand MSR 500 von MAHA lassen sich auch leistungsstarke Sportwagen messen.

MAHA bietet 30 kW E-Motoren für seinen Leistungsprüfstand MSR 500 ab Baujahr 2017 als Ergänzung an, um auch Sportwagen über 500 PS exakt und dynamisch messen zu können. Laut Mitteilung lasse der Einsatz der Motoren eine höhere Beschleunigung für Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h für die nicht angetriebene Achse zu.

"Verglichen mit dem standardmäßig in unserem MSR 500 verbauten 22 kW Motor entspricht dies in etwa einer Verdoppelung der Nachführbeschleunigung im Bereich bis 200 km/h", erklärt Daniel Mohr, Produktmanager für Leistungsmesstechnik bei MAHA. "Dank der höheren Nachführbeschleunigung und höheren Geschwindigkeit lassen sich somit auch PS-Boliden bei gewohnt hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zuverlässig auf dem MSR 500 prüfen."

Durch die stärkeren Motoren würden sich auch in einem anderen Anwendungsbereich weitere Möglichkeiten für den Anwender ergeben. So werde dadurch im Bereich der Fahrsimulation die translatorische Masse des Prüfstands erhöht, wodurch sich die Diagnose am Fahrzeug erleichtern und zusätzlich Funktionstests an E-Fahrzeugen ermöglichen sollen.

Die spezielle Chrom-Nickel-Rollenbeschichtung sorge für optimale Haftung der Reifen während der Leistungsprüfung an der Rolle. Die Kraft werde dadurch bestmöglich übertragen und vermeide zusätzlich "Schlupf" am Reifen, hieß es. (tm)

