TÜV SÜD präsentiert Oldtimer-App

Lars Kammerer, Leiter Marketing bei TÜV SÜD Auto Service GmbH, erklärte den Vorteil der ClassiC App für Werkstätten und wie damit ein Netzwerk entstehen kann.

Von Anna Matuschek

Kurt Deppert, Vertriebsleiter TÜV SÜD, ist selbst Oldtimerliebhaber, besitzt rollendes Kulturgut auf zwei und vier Rädern. "Das Problem bei der Sache ist, dass man mit diesen Fahrzeugen vielleicht 2.000 Kilometer im Jahr fährt. Hauptuntersuchung und Inspektionsumfang geraten da einfach in Vergessenheit", leitete er ein. Mit der App gelingt es dem Endkunden seinen Fuhrpark im Auge zu behalten, auch wenn dieser in der Garage parkt. Hier können alle relevanten Daten, wie die letzte HU und AU, das Wertgutachten oder aber die letzte Inspektion hinterlegt werden. Sind zudem Wartungszyklen eingegeben, erinnert die App von TÜV SÜD ClassiC den User daran, wenn Termine anstehen.

Nicht nur pure Fakten

Beim emotionalen Thema Old- und Youngtimer bleibt es allerdings nicht bei den puren Fakten. Auch relevante Treffen oder interessante Touren können von Privatpersonen oder Clubs eingespeist werden. Natürlich mit einer Bewertungsfunktion sowie dem "Like"-Button. Und auch für das leibliche Wohl der Fahrer soll die App sorgen. So sind points of interest, wie zum Beispiel besondere Gaststätten oder Hotels, hinterlegt.

Auch für Betriebe

Alles gut und schön, aber was haben Werkstätten von der TÜV SÜD ClassiC App? Lars Kammerer, Leiter Marketing bei TÜV SÜD Auto Service GmbH, beantwortet gerne: "Im nächsten Schritt bauen wir ein Netzwerk von Betrieben auf, die natürlich zum einen TÜV-Partner, zum anderen aber auch Anlaufpunkt für Old- und Youngtimer sind. Das ist eine große Aufgabe, denn vom kleinen Piaggio Vespa-Roller bis hin zum hochpreisigen Maserati, wollen wir alle Kunden bedienen." Denn auch wenn der Besitzer zu Hause eine Fachwerkstatt habe, sei er unterwegs bei einer Panne, auf externe Hilfe angewiesen. "Genau das soll die TÜV SÜD ClassiC App leisten", so Lars Kammerer. Fachkundige Betriebe, auch wenn sie extern über den TÜV prüfen lassen, sind aufgerufen, sich über as-marketing@tuev-sued.de für die Eintragung zu registrieren. Die neue App von TÜV SÜD ClassiC ist kostenfrei im App-Store für IOS downloadbar.

