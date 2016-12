¬ Personalie

TÜV SÜD erweitert Kompetenz für autonomes Fahren

Houssem Abdellatif leitet ab sofort das Projekt "Highly Automated Driving".

Der TÜV Süd verstärkt sein Engagement bei der Entwicklung von Absicherungsmethoden für die Typzulassung hochautomatisierter Fahrzeuge. Wie die Prüforganisation mitteilte, leitet Houssem Abdellatif als neuer Business Line Manager ab sofort das Projekt "Highly Automated Driving" bei der TÜV Süd Auto Service GmbH. Die Position wurde neu geschaffen.

"Wir freuen uns, dass wir den ausgewiesenen Fachmann für Fahrerassistenzsysteme Abdellatif für diese neue Position gewinnen konnten", sagte Patrick Fruth, Leiter der Division Auto Service. Der 42-Jährige werde federführend sichere Prüfmethoden für die Typzulassung autonomer Fahrzeuge entwickeln. Im Mittelpunkt stünden dabei die Absicherung von Wirksamkeit und Funktion der Assistenzsysteme sowie die Embedded Security. TÜV Süd ist Partner im Projekt "Pegasus" des Bundeswirtschaftsministeriums.

"Hochautomatisiertes Fahren sicher auf die Straße zu bringen und dieses über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs zu gewährleisten – das ist für mich eine faszinierende Herausforderung“, sagte Abdellatif. "In dem neuen Projekt werden wir nun dafür die entsprechenden Methoden unter Einbindung der Automobilhersteller und Politik entwickeln."

Vor seinem Wechsel war der promovierte Maschinenbauingenieur in verschiedenen Führungspositionen für die Entwicklung sicherheitskritischer Software und Elektronik im Bereich Automotive in unterschiedlichen Unternehmen tätig – davon neun Jahre lang beim Automotive-Dienstleister ITK Engineering AG in Martinsried bei München. (se)

