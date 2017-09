¬ "Service Quality Award"

TÜV SÜD ehrt beste Partner-Werkstätten

Gewinner des Awards 2017 (v.l.): Karl-Heinz Bühler (Autohaus Bühler Sweden Car, Platz 1), Jan Stengl (Harley Davidson Stuttgart, Platz 1), Jürgen Hörmann (Audi-Zentrum Ingolstadt Karl Brod GmbH, Platz 2), Dirk Köthe (Audi-Niederlassung Ingolstadt, Platz 1), Jürgen Wolz (TÜV SÜD Auto Service)

Der TÜV SÜD hat seine Top-Werkstattpartner ausgezeichnet. Wie der Prüfdienst am Freitag mitteilte, überzeugten das Kundendienst Center der Audi AG, das Autohaus Bühler Sweden Car in Sasbach und Harley Davidson Stuttgart als Betriebe, deren Kundenfahrzeuge bei der Hauptuntersuchung die wenigsten Mängel aufweisen. Dafür gab es bei der IAA in Frankfurt den "Service Quality Award".

"Ausgezeichnete Service-Qualität bereits bei der Fahrzeugannahme und die Durchführung von erforderlichen Reparaturen vor der Hauptuntersuchung sind die Erfolgsparameter der Gewinner", lobte Jürgen Wolz, Mitglied der Geschäftsleitung von TÜV SÜD Auto Service. "Das unterstreicht den großen Beitrag, den die Partnerschaft zwischen Werkstätten und unabhängigen Prüfdienstleistern bei der periodischen Fahrzeuguntersuchung zur Verkehrssicherheit in Deutschland leistet."

Die drei Gewinner hatten in 2016 keine Fahrzeuge mit Mängeln vorgestellt. "Der Service Quality Award ist eine sehr große Auszeichnung für unsere Mitarbeiter und spiegelt die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung unseres Anspruchs an Service-Qualität wider", betonte Dirk Köthe, Abteilungsleiter bei der schon zum vierten Mal mit dem Quality Award ausgezeichneten Audi AG.

Mängelquoten auf Vorjahresniveau

TÜV SÜD vergibt den "Service Quality Award" an Partner-Werkstätten, in denen die Prüfingenieure Hauptuntersuchungen durchführen. Bewertet wird jeweils die durchschnittliche Quote der erheblichen sowie der geringen Mängel. Die Preise werden an Betriebe vergeben, in denen bei der Hauptuntersuchung keine erheblichen Mängel sowie bei max. zwei Prozent der Fahrzeuge geringe Mängel festgestellt wurden.

Insgesamt lagen die Mängelquoten 2016 in den Werkstätten auf Vorjahresniveau. So hatten 16,8 Prozent der vorgestellten Fahrzeuge erhebliche Mängel und weitere 10,5 Prozent geringe Mängel. Lediglich sechs Betriebe erfüllten die Kriterien für die Auszeichnung. Deutschlandweit hat TÜV SÜD 2016 in mehr als 20.000 Partnerwerkstätten rund 3,2 Millionen Hauptuntersuchungen durchgeführt. (se)

BILDERGALERIE

