TMD Friction zielt auf preissensible Autofahrer

TMD Friction erweitert sein Portfolio für den weltweiten Kfz-Ersatzteilmarkt.

TMD Friction stärkt sein Markenportfolio. Bremskomponenten der aus dem Nutzfahrzeugbereich bekannten Budget-Marke Don sind künftig auch für das Pkw-Segment erhältlich. Don ziele insbesondere auf Fahrzeuge, die mindestens fünf Jahre alt sind, ab, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Abgedeckt würden sämtliche Fahrzeugtypen von Kleinstwagen bis hin zu kleineren Transportern.

"Bei unseren Don Bremsbelägen und Bremsscheiben handelt es sich um Qualitätsprodukte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, mit denen wir uns an preissensitive Autofahrer richten", erklärte Marco Loth, Executive Director Marketing bei TMD Friction. "Mit der Ausweitung der Marke Don auf das Pkw-Segment können wir nun unterschiedliche Marktbedürfnisse aus einer Hand bedienen. Handel und Werkstätten profitieren von einer größeren Bandbreite an Produkten in unterschiedlichen Preisklassen."

Das Pkw-Sortiment von Don umfasst zunächst 600 Produktreferenzen für Bremsbeläge sowie das zugehörige Programm an Bremsscheiben und deckt laut Unternehmen 85 Prozent des europäischen Fuhrparks ab. Die weltweite Einführung erfolgt sukzessive. Ab September 2018 soll das Angebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein. (rp)

