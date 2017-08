¬ Essen Motor Show

Ticketverkauf gestartet

Ab sofort sind online Tickets für die Essen Motor Show erhältlich.

Ab sofort beginnt der Ticketverkauf für die Besucher der 50. Essen Motor Show unter www.essen-motorshow.de. Bislang haben sich laut Veranstalter mehr als 500 Aussteller angekündigt. Zu sehen gibt es vom 2. bis 10. Dezember 2017 sportliche Serienfahrzeuge, Tuning, Motorsport und Classic Cars.

Ein Tagesticket kostet online 15 Euro, für ein Zwei-Tagesticket sind 27 Euro fällig. Ein Ticket für den exklusiven Preview-Day am 1. Dezember 2017 kostet 25 Euro. Ausschließlich online gibt es das Ticket4you: es beinhaltet vier Personen als auch die Parkgebühr.

Außerdem mach die Messe auf zwei Aktionstage aufmerksam. Am 4. Dezember ist Girls Day. Frauen und Mädchen zahlen nur sechs Euro Eintritt. Echte Kerle bekommen am Vater-Sohn-Tag am 8. Dezember für 20 Euro Zugang zur automobilen Wunderwelt. Neben vielen Messeneuheiten und Premieren gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit Motorsportarena, Sondershows sowie der einen oder anderen Jubiläumsüberraschung. (asp)

