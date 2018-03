¬ Weltweiter E-Automarkt

Stromer knacken die Millionengrenze

Elektroautos haben die Millionenmarke geknackt.

Die Zahl der neuen Elektroautos weltweit hat 2017 erstmals die Millionengrenze überstiegen. 1,2 Millionen reine E-Mobile und Plug-in-Hybride sind 2017 neu zugelassen worden, wie die Beratungsagentur McKinsey ermittelt hat. Fast jedes zweite Auto wurde in China verkauft, wo die Zulassungszahlen um 72 Prozent gestiegen sind. Die Nachfrage in Europa entwickelte sich mit 306.000 Neuzulassungen (plus 39 Prozent) und den USA mit 200.000 neuen E-Autos (plus 27 Prozent) langsamer. In Deutschland verdoppelte sich die Zahl der neuen E-Mobile der Studie zufolge 2017 auf rund 58.000 Fahrzeuge – das reicht für Rang zwei in Europa hinter Norwegen.

China ist nicht nur als Markt führend, sondern auch als Produzent. Der Weltmarktanteil des Reichs der Mitte liegt bei 41 Prozent. Es folgen Japan mit 19 und Deutschland mit 18 Prozent. Den Experten zufolge wird Deutschland bis 2020 allerdings zu China aufschließen; die jährliche E-Auto-Produktion hierzulande soll dann bei 1,3 Millionen Fahrzeugen liegen. (SP-X)

