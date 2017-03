¬ ZF Services

Stetiges Wachstum

Das ZF Aftermarket [pro]Tech Werkstattkonzept feiert seinen fünften Geburtstag und startet nun international durch.

Fünf Jahre praxisorientierte Schulungen und technischer Support vopr Ort: ZF Aftermarket feiert das erfolgreiche Werkstattkonzept [pro]Tech. Rund 5.500 Partner profitieren derzeit von diesem Angebot. Für 2017 sind internationale Einführungen sowie neue Online-Kundenportale für die D-A-CH-Region und den britischen Markt geplant.

"ZF Services [pro]Tech bringt fortschrittliche Technologien und relevantes Branchenwissen in die Werkstätten. Mit unseren Trainings und den zunehmenden digitalen Angeboten bieten wir unseren Partnern das bestmögliche technische Know-how, um sie noch konkurrenzfähiger zu machen", betont Markus Schmitt, Leiter Werkstattkonzepte bei ZF Aftermarket. "Wir haben in den letzten fünf Jahren sehr viel erreicht und für die Zukunft noch einiges mehr vor: Unsere Mission ist es, optimal auf unsere Kunden einzugehen und sie auf die automobile Zukunft vorzubereiten."

2012 startete ZF Services [pro]Tech mit zehn Trainings in sieben Regionen. Heute sind es bereits 60 Trainings in 27 Regionen im DACH-Markt. Neben einem theoretischen Teil liegt der Fokus der Schulungen auf praxisorientierten Inhalten, die fortlaufend auf den neuesten Stand gebracht werden. Die einzelnen Module beschäftigen sich mit den Kernproduktgruppen von ZF: Antriebs-, Fahrwerk- und Lenkungstechnik. Dabei werden die Themenbereiche Fertigung, Reparatur und Wartung von Bauteilen in der Lenkungstechnik und Kupplung bis hin zur Fehlerbehebung von 6HP- und 8HP-Automatikschaltungen und Drehmomentwandlern behandelt. Die Schulungen beschäftigen sich sowohl mit gefragten Pkw-Modellen als auch mit Nutzfahrzeugen.

Neue Schulungen

Noch in diesem Jahr soll es eine neue Schulung zum AS Tronic 2 Getriebe geben. ZF Services [pro]Tech bietet zudem Trainingsmodule zu Hochspannungssystemen und reagiert damit auf die steigende Nachfrage für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Erfolgreich gestartet sind die Trainings zu Bremssystemen unter der Marke TRW, was die Bedeutung der erfolgreichen TRW-Integration für die Werkstatt verdeutlicht. Auch hier sind für 2018 weitere Module vorgesehen.

Zusätzlich zur Erweiterung seines Training-Portfolios lanciert ZF Services [pro]Tech für die D-A-CH-Region sein neues Webportal. "Wo auch immer man sich in Deutschland befindet", verspricht Neil Fryer, ZF Aftermarket Senior Vice President IAM, OES, Markt und Produkte, "es steht immer ein ZF-Experte mit seinem Produkt- und Service-Know-how zur Verfügung. Und im kommenden Jahr werden wir unsere [pro]Tech-Trainings auch außerhalb Europas anbieten können. Unser Angebot wird in den nächsten fünf Jahren noch rasanter wachsen als bisher." Die diesjährigen internationalen Rollouts sind bereits in Spanien und Polen erfolgt, 2018 stehen Brasilien, Portugal und Italien an.

Umfassende Sevicepakete

ZF Aftermarket bietet seinen Kunden Komplettlösungen, die neben den Produkten auch Servicedienstleistungen beinhalten. Das ZF Services [pro]Tech Werkstattkonzept ist ein Beispiel dafür: Es stellt unabhängigen Werkstätten ein umfassendes Servicepaket zur Verfügung. Zusammen mit dem Zugang zu fahrzeugspezifischen Installationsanweisungen haben Partner dabei auch Zugriff auf den WebCat-Onlinekatalog und eine Telefonhotline. Werbemittel können hier ebenfalls bestellt werden.

Die sogenannte ZF Services [pro]Tech plus Option beinhaltet unter anderem OEM-Dienstleistungen diverser Autohersteller wie beispielsweise Rückrufaktionen. Basis-Partner haben die Möglichkeit, diesen Dienst separat zu buchen. Besonders geschätzt seitens der Werkstätten sei außerdem die Betreuung vor Ort durch qualifizierte Fachleute im Rahmen von ZF Services [pro]Tech, hieß es. (asp)

