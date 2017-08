¬ Stahlgruber Leistungsschauen

Start in die Herbst-Saison

Im Messekalender 2017 von Stahlgruber stehen noch zwei Leistungsschauen.

Stahlgruber läutet den Endspurt für das Messejahr 2017 ein. Bei den kommenden Leistungsschauen in Sindelfingen (21. und 22. Oktober) und Nürnberg (11. und 12. November) zeigt das Unternehmen zusammen mit seinen Lieferanten wieder technische Neuerungen und Trends in der Kfz-Reparaturbranche. Für beide Veranstaltungen seien jeweils 200 Aussteller gemeldet, hieß es in einer aktuellen Mitteilung.

Wie bei den diesjährigen Leistungsschauen in München, Chemnitz und Frankfurt legt Stahlgruber den Messe-Fokus auf den "Digitalen Wandel", den viele Kfz-Betriebe zu meistern haben. Gezeigt werden deshalb beispielsweise Diagnosegeräte der neuen Generation mit "PassThru", also mit dem digitalen Zugriff auf Wartungs-, Service- und Diagnoseinformationen auf den OE-Portalen.

Im Mittelpunkt stehen außerdem die Bereiche Fahrassistenzsysteme und Elektromobilität, die immer breiteren Raum im Werkstattgeschäft einnehmen. Gleiches gilt für neue Vorgaben des Gesetzgebers, etwa bei der Scheinwerferjustierung oder der Bremsenprüfung. Stahlgruber selbst präsentiert unter anderem die neue Budgetmarke Audura für Verschleissteile. (asp)

