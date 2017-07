¬ Vorschau Pirelli-Kalender 2017

Stars im Wunderland

Pirelli-Kalender 2018: Das frühere Supermodel Naomi Campbell posiert mit Rapper Sean "Diddy" Combs vor der Kamera.

Pirelli zeigt erste Bilder vom Making-of seines Hochglanzkalenders für das Jahr 2018. Das Thema: die surreale Welt der Träume. Angelehnt an das bekannte Kinderbuch "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll hat Fotograf Tim Walker unter anderem das frühere Supermodel Naomi Campbell, die Schauspielerinnen Whoopi Goldberg und Lupita Nyong'o sowie den Rapper Sean "Diddy" Combs in Szene gesetzt. Ausschließlich dunkelhäutige Personen standen vor der Kamera – wie bereits beim Pirelli Kalender 1987.

Ob im Hasen-Outfit, als Hutmacher oder menschliche Spielkarte: Kostüme und Kulissen am Londoner Set waren opluent. Walker inszenierte die insgesamt 17 Models als aufwendige Tableaux-Vivants. Diese "lebendigen Bilder" wurden gegen Ende des 18. Jahrhunderts modern und schienen die Grenzen zwischen Menschen und Gegenständen aufzuheben. Die Motive seien "voller Anspielungen auf irreale Situationen und illusionäre Sprichwörter, doch stets mit Bezug zur englischen Kultur", teilte der italienische Reifenhersteller mit.

Walker tritt damit in die Fußstapfen seiner Kollegen Annie Leibowitz und Peter Lindbergh, die in den beiden Vorjahren für den Pirelli-Kalender verantwortlich zeigten. Sie rückten vom jahrezehntelangen Erfolgsrezept des Formats – die schönesten Models, viel nackte Haut, ästhetische Fotografie – ab und entwickelten den Kalender mit hohem künstlerischen Anspruch weiter.

Was aber bleibt, ist die Exklusivität: Die wenigen Exemplare von "The Cal" gibt es weiterhin nicht zu kaufen. Sie werden an einen auserwählten Kundenkreis des Unternehmens verteilt. (rp)

