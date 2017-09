¬ Hans Hess Autoteile

Stabwechsel im Vertrieb

Josef Frangenberg (l.) und Thorsten Müller

Hans Hess Autoteile hat einen Wechsel in der Vertriebsleitung angekündigt. Zum 1. Januar 2018 übergibt Josef Frangenberg die Verantwortung des Bereichs an Thorsten Müller. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit.

Müller kommt von der Wilhelm Schwenker GmbH, wo er nicht nur den Vertrieb in der Region Nord-West, sondern auch das Profit-Center für Nkw leitet. Der Teile-Großhändler gehört seit Januar dieses Jahres zur Hess-Gruppe. Vor seinem Eintritt bei Schwenker 2016 war Müller für verschiedene IAM-Handelshäuser in verantwortlichen Vertriebspositionen aktiv.

Frangenberg verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Insgesamt war er 13 Jahre für Hans Hess Autoteile tätig, unter anderem baute er mehrere Standorte auf, leitete regionale Niederlassungen und verantwortete dann den gesamten stationären Vertrieb. "In der Zeit seines Wirkens hat sich der Umsatz von Hans Hess Autoteile verdreifacht", erklärte Bernd Brockmeier, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Category Management. Der Geschäftsführung gehört Frangenberg seit 2014 als Vertriebsleiter und Prokurist an.

Für einen reibungslosen Übergang soll Frangenberg bereits ab Oktober mit der Einarbeitung von Müller beginnen. Nach seinem Ausscheiden soll er dem Unternehmen außerdem weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. (rp)

Copyright © 1999 - 2017 by AUTO SERVICE PRAXIS Online (Foto: Hans Hess Autoteile)